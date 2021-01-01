مالديني: إبراهيموفيتش مستمر معنا وسيرفض التجديد في هذه الحالة فقط

تفاؤل في ميلان باستمرار زلاتان إبراهيموفيتش

أكد المدير الرياضي لنادي ميلان باولو مالديني أن زلاتان إبراهيموفيتش منفتح على تمديد عقده مع الروسونيري، بشرط أن يكون جسده قادرًا على التعامل مع قسوة منافسات كرة القدم الإيطالية في المستوى الأول.

بعد المباراة التي فاز فيها ميلان أمس على كروتوني بأربعة أهداف مقابل لا شيء، تحدث ستيفانو بيولي مدرب ميلان بشكل إيجابي عن تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا والذي سيكمل عامه الأربعين هذا العام.

وقال بيولي إن الأمر متروك للاعب وما سيقرره في نهاية المطاف، ولكن مالديني أكد في الوقت ذاته أنه يشعر أن المهاجم المخضرم حريص على التوقيع على عقد جديد.

وقال مالديني لشبكة بي إن سبورتس: "نحن أحد أصغر الفرق في أوروبا على مستوى معدل الأعمار ونمتلك العديد من اللاعبين الشبان، ولذلك نحتاج إلى قائد مثل إبراهيموفيتش يمثل الشخصية وعنصر الخبرة في الفريق"

وأضاف: "لقد أخبرنا أن تمديد العقد يعتمد على جسده، وما إذا كان سيساعده على الاستمرار في المنافسة على مستوى الدوري الإيطالي أم لا، فإن كان الأمر كذلك فإنه سيوقع على الفور"

وتابع: "ولكن إذا استمر في الأداء الذي يقدمه في الوقت الحالي ورفض التجديد في النهاية، ففي تلك الحالة لن أفهم لماذا لا يحب أن يواصل مسيرته هنا، ووفقًا للمعطيات أرى ذلك خيارًا بعيدًا"

وحول وضع الفريق ككل في الوقت الحالي قال مالديني: "إنه سباق في الوقت الحاضر بين اللاعبين للوصول إلى التدريب مبكرًا والمغادرة متأخرًا عن أي شخص آخر.،نحن نستمتع بما نقدمه ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا"

الجدير بالذكر أنه شوط المباراة الأول والذي يجمع بين ميلان وكروتوني ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، شهدت الـ 45 دقيقة الأولى حدثًا استثنائيًا لزلاتان.

إبراهيموفيتش بعد هدفه الـ 500: عملي هو مساعدة الفريق

إبراهيموفيتش منح ميلان التقدم في الدقيقة الـ 30 مسجلًا الهدف رقم 500 له في مسيرته مع الأندية ليواصل النجم السويدي تربعه على عرش الأرقام القياسية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد.