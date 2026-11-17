نفس الخصم.. ووجه مختلف

في القاهرة، استحوذ الفراعنة على 69% من الكرة وسددوا 23 كرة، منها 12 بين القائمين والعارضة، وحسموا المباراة بثلاثية قبل نهاية الشوط الأول. لكن من الإنصاف وضع ذلك الفوز في سياقه: مالاوي جاءت إلى القاهرة بعد خسارتها 1-3 أمام أنجولا، ولم تحقق في المجموعة سوى فوز واحد على جنوب السودان، المتذيل بلا نقاط، كما أن 11 من أصل 16 تسديدة لها في تلك المباراة جاءت من خارج المنطقة، في صورة فريق ترك مساحات أكثر مما يحتمل أمام منتخب بحجم مصر.

وفي ليلونجوي، ظل الاستحواذ مصريًا بنسبة تقارب 63%، لكن الفاعلية تراجعت بوضوح: 13 تسديدة طوال المباراة، 5 منها فقط على المرمى، تصدى لها جميعًا حارس مالاوي جورج تشوكوكا، إلى جانب 3 فرص محققة ضائعة وكرة ارتطمت بالقائم، وفق أرقام سوفا سكور. وحتى الدقيقة 70 تقريبًا، كانت مالاوي هي الأكثر تسديدًا، قبل أن يضغط المنتخب المصري في الربع ساعة الأخير دون أن يجد طريقه إلى الشباك. الفارق لم يكن في امتلاك الكرة، بل فيما يُصنع بها حين يتراجع الخصم ويغلق المساحات.

ما تركه حسام حسن خارج الديار

المقارنة مع حسام حسن تفرض نفسها، وهنا تحديدًا تبدو كفة العميد أثقل. فخلال مشواره في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، خاض المنتخب تحت قيادته 8 مباريات خارج القاهرة دون أي هزيمة، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات. وعلى ملاعب المنافسين نفسها، فاز على بوتسوانا 4-0 في فرانسيستاون، وعلى موريتانيا 1-0 في نواكشوط، وعلى جنوب السودان 5-0 في جوبا، وتعادل مع غينيا بيساو وكاب فيردي 1-1 ومع بوركينا فاسو سلبيًا في واجادوجو. أما الفوز على إثيوبيا 2-0 وجيبوتي 3-0 فجاء على أرض محايدة في الدار البيضاء.

صحيح أن أغلب هذه المنتخبات ليست من الصف الأول في القارة، وأن مالاوي نفسها تنتمي إلى الفئة ذاتها، لكن هذا بالضبط ما يجعل المقارنة عادلة: حسام حسن رحل في السابع من نوفمبر ولم يخسر أي مباراة رسمية على أرض منافس أفريقي، وفي رصيده إجمالًا 38 مباراة حقق خلالها 21 فوزًا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم، مع بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ مصر، والمركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب. والمعيار الذي تركه خلفه خارج الأرض هو ما سيُقاس عليه علي ماهر، لا خماسية القاهرة.

اختبار الأدغال

ما يجعل مواجهة ليلونجوي أكثر دلالة من خماسية القاهرة هو طبيعتها. الملعب والجماهير وإيقاع الخصم كلها عوامل تعيد ترتيب الأولويات، وهي تحديدًا ما سيواجهه علي ماهر في بقية مشوار التصفيات. منتخب مصر لم يجد الحلول في الثلث الأخير لفترات طويلة، بعدما ظلت مالاوي ندًا حقيقيًا لأكثر من ساعة.

وحاول المدرب الجديد التدخل في الدقيقة 65 بإشراك محمود صابر وإبراهيم عادل بدلًا من ناصر ماهر ومروان عطية، ثم دفع بهيثم حسن وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 75 بدلًا من عمر مرموش وتريزيجيه. منحت التغييرات المنتخب حضورًا هجوميًا أكبر في الدقائق الأخيرة، لكنها لم تصنع الفارق. وهذه هي اللحظات التي يُقاس فيها المدرب فعلًا: حين لا تسير المباراة وفق السيناريو، ويتعين عليه إيجاد حل من مقاعد البدلاء لا من تفوق فردي واضح.

الخلاصة

التعثر في ليلونجوي لا يمر بلا ثمن. مصر وأنجولا دخلتا الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، وبينما اكتفى الفراعنة بنقطة رفعت رصيدهم إلى 8، فازت أنجولا على جنوب السودان 1-0 في جوبا لتنفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط، ويصبح المنتخب المصري مطالبًا بمطاردة منافسه المباشر بدلًا من الهروب منه.

ومع ذلك، لم يكن فوز الجمعة دليلًا كافيًا على تفوق علي ماهر، كما أن تعادلًا واحدًا خارج الأرض لن يكون حكمًا نهائيًا عليه، فالرجل لم يتسلم المهمة سوى قبل عشرة أيام. لكن ليلونجوي قدمت أول صورة واقعية لما ينتظره: المهمة الحقيقية ليست هزيمة خصم يترك المساحات في القاهرة، بل انتزاع النقاط في أفريقيا حين تُغلق الأبواب.