"ماكينة الأهداف" إلى أمم إفريقيا.. هكذا ودع كلوب صلاح قبل الكان!

الألماني يدرك قيمة الملك المصري

سجل المصري محمد صلاح هدفين صنع بهما الحدث وقاد بهما ليفربول لفوز هام على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 4-2 أدى إلى تصدر الريدز للدوري منفردا.

التألق الذي قام به الفرعون المصري دفع مدربه يورجن كلوب إلى الحديث عنه لوسائل الإعلام، مثمنًا المستوى الذي ظهر به "الملك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "مو (صلاح) هو ماكينة إحراز أهداف".. مضيفًا: "الأمر مميز حقًا!".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأردف: "داروين (نونيز) كانت له فرص أيضًا، لكن من الجيد أن نقول إن الكرة الأولى التي مررها لصلاح كان 99.9٪ من اللاعبين سيصوبونها مباشرة ولكنه قرر التمرير لصلاح، لقد كانت مباراة خاصة، وليلة خاصة".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، و5 نقاط عن كل من مانشستر سيتي وآرسنال مع تبقي مباراة مؤجلة لصالح فريق بيب جوارديولا.



