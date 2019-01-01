ماكيليلي يستقيل من تدريب يوبين - هل يستعد لتولي تشيلسي؟

كلود ماكيليلي أسطورة تشيلسي والمدير الفني لفريق يوبين البلجيكي يعلن الاستقالة من منصبه، فهل يقترب من تدريب البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن كلود ماكيليلي أسطورة فريق تشيلسي المعتزل والمدير الفني في صفوف فريق يوبين البلجيكي عن استقالته من منصبه الحالي دون الإفصاح عن مستقبله.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره ماكيليلي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث توجه بالشكر للنادي البلجيكي عن الفترة الماضية.

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▪️الكثير من الآمال والطموحات معلقة بهذا الرجل

▪️مسؤولية ضخمة لن يدركها إلا مع صافرة بداية أول مباراة رسمية

▪️الجماهير الآن تحتفي به لكنها لن تصبر كثيرًا ولن تتحمل موسمًا كالذي مضى



أشياء كثيرة على إيدين أن يدركها جيدًا 👌 pic.twitter.com/Jo8fQxqOw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يونيو ٢٠١٩

وكتب ماكيليلي: "أريد أن أشكر الجميع على الفترة الماضية والـ 18 شهر التي أمضيتها مديرًا فنيًا لهذا النادي، أراكم جميعًا قريبًا".

وأصدر النادي باينًا بشأن رحيل ماكيليلي حيث توجه له بالشكر عن الفترة الماضية وأكد أنه سيكون سفيرًا اجتماعيًا لهم حتى كأس العالم 2022.

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ويأتي رحيل ماكيليلي عن تدريب فريقه البلجيكي في وقت تثار فيه الكثير من الأحاديث حول مستقبل التدريب في نادي تشيلسي حيث اقترب رحيل ماوريزيو ساري ليوفنتوس.

جدير بالذكر أن فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي ونجم تشيلسي السابق يعد من المرشحين لتولي لتدريب الفريق أيضًا، وقد يقبل ماكيليلي بدور مساعد في جاهزه الفني.