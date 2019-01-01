نجم ريال مدريد السابق يشك في انضمام بوجبا للملكي

كلود ماكيليلي نجم تشيلسي وريال مدريد السابق يؤكد أن انضمام بول بوجبا لصفوف النادي الملكي أمرًا صعبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كلود ماكيليلي نجم فريق تشيلسي وريال مدريد المعتزل أن انضمام بول بوجبا لصفوف النادي الملكي يعد أمرًا محل شك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماكيليلي وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد لن يفرط في خدمات اللاعب الفرنسي بسهولة.

وقال ماكيليلي: "بكل تأكيد زيدان يقدر هذا النوع من اللاعبين، وبوجبا يملك الكثير ليقدمه، لكن الأمر سيكون صعبًا على مانشستر يونايتد أن يتركه لأنه رمز للفريق".

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وأضاف: "كل ما يتمتع به بوجبا من شخصية وطريقة لعب وأداء هي أمور جيدة وتناسب ريال مدريد من كافة النواحي".

واختتم: "لكن فلورنتينو بيريز يستطيع الحصول على أي شيء يسعى له، هو شخص مؤثر في تاريخ ريال مدريد والكرة الإسبانية والعالمية".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت على رغبة زين الدين زيدان في الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بوجبا خلال الصيف الجاري.