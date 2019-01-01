ماكيليلي: أخبرت رونالدينيو أن يتوقف عن المراوغة وإلا سيذهب للمستشفى

تعرف على تصريحات ماكيليلي بشأن رونالدينيو وزيدان

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كشف كلود ماكيليلي، أسطورة فرنسا وريال مدريد، الحوار الذي دار بينه وبين رونالدينيو في مباراة جمعت بين رشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

رونالدينيو لعب لصالح برشلونة بين 2003 حتى رحيله في 2008 وحقق دوري أبطال أوروبا في 2006.

وقال ماكليلي في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "في أحد المباريات وبينما كنت ألعب لتشيلسي توجهت إلى رونالدينيو وطلبت منه ألا يحاول مراوغتي".

وأوضح: "أخبرته أنّه لو بالغ في المرواغات سوف يجد نفسه في المستشفى ليبتسم لي ويعتذر".

بعد تأمين مستقبل الوسط ⚖️ بالجوهرة الأولى 💎 برشلونة يسعى على قدمٍ وساق لترميم الدفاع 🧱 بزميله! pic.twitter.com/2Q6eytwthJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

رونالدينيو لعب 6 مباريات أمام تشيلسي بقميص برشلونة ولم يعرف الخسارة سوى مرتين فقط.

واختتم: "زين الدين زيدان كان ساحرًا في الملعب ويساعد كثيرًا في الهجوم ويراوغ حينما تكون الهجمة تستحق، أما رونالدينيو فكان يبالغ كثيرًا".

جدير بالذكر أنّ ماكيليلي لعب لتشيلسي بين 2003 حتى 2008 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.