ماكمانمان: بيل سعيد في ريال مدريد ويريد البقاء

بيل لا يريد الرحيل عن ريال مدريد كما يُشاع

قال ستيف ماكمانمان نجم ريال مدريد وليفربول السابق إن النجم الويلزي جاريث بيل سعيد مع الفريق الملكي ولا يريد الرحيل كما يشاع.

وكانت بعض المصادر الإسبانية قد تحدثت عن احتمالية رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وانتقاله إلى الدوري الصيني على الأرجح.

وحول ذلك، رفض ستيف ماكمانمان هذه الشائعات مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة وأن جاريث بيل سعيد مع ريال مدريد ويود العودة من الإصابة من أجل المشاركة مع الفريق من جديد.

وأضاف: "بيل عانى من بعض الصعوبات في ريال مدريد ولكنه استطاع التأقلم وحصد ثقة المدرب زيدان بالمستوى الذي قدمه مطلع الموسم الحالي"

وتابع: "في اعتقادي بيل سيعود من الإصابة برغبة أقوى وسيقدم أداء أفضل، لا أعتقد أنه سيرحل أو أنه يفكر في الرحيل من الأساس في الوقت الحالي"

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يذكر أن علاقة جاريث بيل وزين الدين زيدان قد وصلت إلى حائط سد خلال الصيف الماضي، ولكن الأمور عادت إلى نقطة الحل وشارك النجم الويلزي مع الفريق في بداية الموسم قبل أن يتعرض للإصابة.