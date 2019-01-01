ماكمانامان: غياب صلاح عن التسجيل ليس بمشكلة لليفربول

ستيف ماكمانامان نجم فريق ليفربول وريال مدريد المعتزل يؤكد أن غياب محمد صلاح عن التسجيل لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ستيف ماكمانامان نجم وسط ملعب كل من ليفربول وريال مدريد الأسبق أن غياب النجم المصري محمد صلاح عن تسجيل الأهداف مع الريدز لا يعد مشكلة كبيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماكمانامان وأكد خلالها أن وجود ساديو ماني أو روبيرتو فيرمينيو في مستوى يسمح بتسجيل الأهداف كافي بالنسبة للفريق.

وقال ماكمانامان: "ما بين صلاح وماني أن أحدهم يسجل الأهداف وفي مستوى جيد، والآخر لا يسجل الأهداف التي اعتدنا منه أن يسجلها لصالح ليفربول من قبل".

أوريجي: اللعب بجوار صلاح يسهل الأمور وسألعب في أي مركزhttps://t.co/fgnhKYbdzT — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أنا لا أمنح الأمر أهمية كبيرة ولا أفكر فيه من الأساس لأكون صريحًا معكم، طالما أن أحدهم يسجل فلا توجد مشكلة بالنسبة لي".

وأكمل: "طالما أن صلاح أو ماني أو فيرمينيو يسجلون الأهداف، وطالما يقدم واحد منهم على الأقل مستويات جيدة سيحقق ليفربول الانتصارات".

ليفربول يقترب من التخلي عن كيتا

جدير بالذكر أن آخر أهداف محمد صلاح مع ليفربول كانت في التاسع من فبراير الماضي أمام بورنموث ليبتعد عن التسجيل لحولي شهر ونصف.