ماكسي لوبيز: إبراهيموفيتش هددني بتحطيم وجهي بسبب تمريرة

الأرجنتيني يكشف عن واقعة مثيرة مع السويدي

عاد الأرجنتيني ماكسي لوبيز للحديث عن فترته مع ميلان وكشف عن واقعة مثيرة مع نجمه الحالي زلاتان إبراهيموفيتش جعلت الأخير يهدده بتحطيم وجهه.

لاعب سامبينيديتيسي بالدرجة الثالثة الإيطالية الحالي حمل قميص ميلان في فترة قصيرة بموسم 2012-2013 حيث زامل إبراهيموفيتش.

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وقال لوبيز مع "TYC": "كنا نلعب مع بارما في التارديني ومررت إلى إبرا كرة بمنطقة الجزاء اكتفى بالنظر لها فقط ثم التفت نحوي وبدأ في الصياح".

وأضاف: "أراد الكرة في قدمه، لن تصدق الأشياء التي قالها حينها، قلت له إن التمريرة كانت جيدة وكانت لتضعه بمفرده أمام المرمى".

وأتبع لاعب كاتانيا السابق: "عدنا لغرف الملابس وظنتت أنه سيتحدث معي ولكن الأيام مرت ولكن لم يفعل إلا قبل لقاء دوري الأبطال بعدها بعدة أيام".

وختم: "قال لي إنه معجب بالأرجنتينيين لأنهم أصحاب شخصية ويقولون ما يريدون ولذا أنا أعجبه، عكس البرازيليين، ولكن إذا كررت فعلتك سأحطم وجهك!".

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عودة إبراهيموفيتش لصفوف ميلان الموسم الماضي شكلت فارقاً كبيراً بتحسن نتائج الفريق وبلوغه الدوري الأوروبي رغم بلوغه التاسعة والثلاثين.