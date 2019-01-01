ماكتوميناي بعد الخسارة من برشلونة: الأمر لم ينتهي بعد

الشياطين الحمر لديهم فرصة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث متوسط الميدان الشاب، سكوت ماكتوميناي عن خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد بفضل هدف عكسي من لوك شاو مبكرًا أهدى الفوز للضيوف قبل لقاء الإياب.

وعلق ماكتوميناي عن الخسارة: "لقد أظهرنا احترامًا زائدًا في الدقائق العشرة الأولى، لكن بعد ذلك تأقلمنا بشكل جيد وأظهرنا الجانب الأفضل، لقد كانت ليلة ممتعة للمشاهدة عبر التلفزيون".

وعن برشلونة قال: "أنهم فريق كبير، من الصعب الفوز بالكرة أمامهم، ليس من السهل أن الضغط للخروج بالضغط سيكون الأمر فوضى".

وواصل: "علينا أن نفعل المزيد أمام المرمى، نسجل الأهداف، ستكون مباراة ثانية كبيرة، هذا مجرد شوط وحيد، نحن مانشستر يونايتد، والأمر لم ينتهِ بعد".

🔴🔵 برشلونة يضع قدمه الأولى في نصف النهائي بعد الفوز بهدف وحيد على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد🏟️ pic.twitter.com/0pDN61Azdx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وسيلتقي الفريقان مجددًا في لقاء يجمع بينهم في ملعب كامب نو يوم الثلاثاء المقبل.