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دوري أبطال أوروبا

ماكتوميناي بعد الخسارة من برشلونة: الأمر لم ينتهي بعد

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Getty Images
الشياطين الحمر لديهم فرصة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث متوسط الميدان الشاب، سكوت ماكتوميناي عن خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد بفضل هدف عكسي من لوك شاو مبكرًا أهدى الفوز للضيوف قبل لقاء الإياب.

وعلق ماكتوميناي عن الخسارة: "لقد أظهرنا احترامًا زائدًا في الدقائق العشرة الأولى، لكن بعد ذلك تأقلمنا بشكل جيد وأظهرنا الجانب الأفضل، لقد كانت ليلة ممتعة للمشاهدة عبر التلفزيون".

وعن برشلونة قال: "أنهم فريق كبير، من الصعب الفوز بالكرة أمامهم، ليس من السهل أن الضغط للخروج بالضغط سيكون الأمر فوضى".

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وواصل: "علينا أن نفعل المزيد أمام المرمى، نسجل الأهداف، ستكون مباراة ثانية كبيرة، هذا مجرد شوط وحيد، نحن مانشستر يونايتد، والأمر لم ينتهِ بعد".

وسيلتقي الفريقان مجددًا في لقاء يجمع بينهم في ملعب كامب نو يوم الثلاثاء المقبل.

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