ماكتومناي يرحب بالمنافسة على مركزه في مانشستر يونايتد

سكوت ماكتومناي يرحب بوصول أي صفقة جديدة لوسط ملعب مانشستر يونايتد والمنافسة على مركزه في الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب سكوت ماكتومناي نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد عن ترحيبه بانضمام نجومًا جدد لصفوف الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على أهمية فترة الإعداد بالنسبة لنجوم النادي الصغار في السن.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وقال ماكتومناي: "سنخوض فترة الإعداد للموسم الجديد بقوة كبيرة بوجود المدير الفني والصفقات الجديدة التي نرحب بها بأذرع مفتوحة".

وأضاف: "خطط النادي في فترة الإعداد ستكون هامة للغاية بالنسبة للنجوم الشباب، سواء الذين تواجدوا من الموسم الماضي أو الجدد، فهم سيرون كيف يتم التحضير للمباريات وسيحصلوا على بعض الدقائق".

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وأكمل: "الإعداد سيكون هام للغاية، والأهم هو الحصول على ثقة من حولك في الملعب، ستكون تجربة ثرية للغاية بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيكون لديه جولة في أستراليا وسنغافورة والصين والنرويج وويلز قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.