ماشين: الحكم جامل ريال مدريد ولم يطرد جونيور

بابلو ماشين المدير الفني لإسبانيول ينتقد أداء حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد

قال بابلو ماشين المدير الفني لنادي إسبانيول إن حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد اتخذ بعد القرارات الخاطئة التي أثرت على سير المباراة.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن المباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه الظهير الأيسر الفرنسي للفريق الملكي فيرلان ميندي، إلا أن المدير الفني لإسبانيول انتقد أداء الحكم.

وقال بابلو ماشين عقب انتهاء المباراة إن بعض القرارات التحكيمية لم تكن موفقة، خاصة ذلك الذي يتعلق باستحقاق البرازيلي فينيشيوس جونيور للبطاقة الحمراء.

وأضاف: "99% من مشاهدي المباراة يتفقون على أن فينيشيوس استحق البطاقة الحمراء، ولكن الحكم لم يشهرها في وجهه، قرارات كتلك تكون مؤثرة على سيناريو المباريات خاصة أمام فرق كبيرة كريال مدريد"

وتابع: "ارتكبنا العديد من الأخطاء وريال مدريد قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز، لا يمكن تعليق كل شيء على شماعة التحكيم ولكن فقط وجب الحديث عن بعض القرارات غير المفهومة بالنسبة لي"

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يذكر أن ريال مدريد قد عزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه مساء اليوم في انتظار المواجهة المرتقبة له بعد حوالي أسبوع أمام برشلونة في الكلاسيكو المؤجل.