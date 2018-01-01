أليجري يدعم تصريحات رونالدو: لولا الإدارة لما كنا على حالنا

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يشيد بعمل الإدارة في النادي ويوافق رونالدو على تصريحاته الصحفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بإدارة الفريق وما تقدمه من دعم لكل من يتواجد في النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق القادم ضد تورينو في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

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وقال أليجري: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو كان محقًا فيما قاله، يوفنتوس كنادي هو مكان نعمل فيه بكل ما لدينا من عزم، وبتنظيم عظيم، نحن لا نحقق النتائج الجيدة فقط لأننا نشتري النجوم، أو بسبب الخطة الجيدة".

وأضاف: "النتائج الجيدة تأتي لأن النادي قوي ومتماسك لا يمكن الحصول على ذلك بدون إدارة عظيمة في النادي، سيكون الأمر صعبًا على المدرب واللاعبين".

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات صحفية أنه يرى الكثير من التنظيم والدقة في نادي يوفنتوس أنه يساعد على الظهور بشكل طيب رفقة الفريق.

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وأغضب النجم البرتغالي محبي فريق ريال مدريد بعد تلك التصريحات حيث كان قد أكد أن يوفنتوس كفريق هو الأفضل الذي ارتدى قميصه على الإطلاق.

جدير بالذكر أن رونالدو سيخوض لقاء يوفنتوس أمام تورينو في الدربي بشكل طبيعي على أن يغيب عن أحد لقاءات نهاية العام بحسب ما أكد أليجري نفسه.