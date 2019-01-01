ماسون ماونت: حققت حلمي ولامبارد يثق في قدراتي

ماسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي سعيد بتسجيله للمرة الأولى لصالح الفريق الأول للبلوز في مواجهة ليستر سيتي.

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أعرب اللاعب ماسون ماونت عن رضاه التام عن أدائه الذي قدمه في مباراة فريقه أمام نظيره ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال ماونت: "هذا هو ما حلمت به، أن ألعب للفريق الأول بعد فترة طويلة في الأكاديمية، لقد كنت متواجدًا في النادي منذ أن كان عمري ست سنوات فقط".

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تفاصيل اللقاء👇 pic.twitter.com/co3P4L1ma2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وأضاف: "اللعب على ملعبنا والتسجيل جاءا معًا بالنسبة لي، لقد كانت مباراة تمتاز بالضغط العالي والكرة الهجومية، والمدير الفني دعمي كثيرًا".

وأكمل: "الدقائق الـ ٢٠ الأولى كانت رائعة، والـ ٧٠ التي تلتها لم تكن بنفس الجودة بالنسبة لي، لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

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وأردف: "لقد كان هناك شيء واحد في رأسي خلال المباراة وهو تسجيل هدف ومساعدة الفريق، لقد وضع لامبارد الكثير من الثقة في، وأريد أن أثبت له أنني استحق ذلك".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليجمع تشيلسي نقطة وحيدة من ست نقاط.