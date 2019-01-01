ماسكيرانو يحظى باحتفال وتهاني خاصة في عيد ميلاده ال35

انهالت التهاني وكل عبارات المديح على المخضرم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وذلك للاحتفاء به في عيد ميلاده الـ35، من قبل أنديته السابقة، وكذا أصدقائه ومتابعيه عبر منصاته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكعادته في مثل هذه المناسبات الخاصة، سبق برشلونة الجميع في تقديم رسائل التهنئة للاعبه السابق، بنشر مقطع فيديو عبر صفحة النادي على الموقع الاجتماعي "تويتر"، فيه لقطات مجموعة لأهم لحظاته في مسيرته مع الكتلان.

وحصد مقطع الفيديو نسبة مشاهدات لا بأس بها، تخطت حاجز الـ100.000 في وقت قياسي، بخلاف التفاعل الهائل للمتابعين مع رسالة التهنئة، وهو ما فعله أيضًا حساب الليجا على نفس المنصة الاجتماعي، أيضًا نشر مقطع فيديو، واستعرض معه إنجازات اللاعب، بتوثيق مواسم تتويجه مع البرسا بلقب الدوري.

حتى ناديه الأرجنتيني الأسبق ريفر بليت، تذكره في يوم ميلاده الـ35، وقام حسابه على "تويتر" بنشر صورته الأولى بقميص النادي، بعد التوقيع معه عام 2003، وكذلك حساب الاتحاد الأرجنتيني، شاطره احتفاله في يوم ميلاه.

وكان ماسكيرانو قد رحل عن برشلونة في شتاء 2018، ليقضي مواسمه الأخيرة كلاعب محترف مع فريق هيبي شينا فورتون، وذلك بعدما دافع عن ألوان النادي الكاتلوني أكثر من 7 مواسم، حقق خلالها كل البطولات المحلية وكذلك القارية، تاركًا في سجله هدفًا وحيدًا من مشاركته في 334 مباراة في مختلف المسابقات.