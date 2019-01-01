ماسكيرانو لا يريد أن يكون سجينًا لكلماته بشأن مستقبله

الأرجنتيني ملتزم بتعاقده في الصين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد اللاعب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، على التزامه بتعاقده مع فريقه الصيني هيبي تشينا فورتين، لكنه يفكر في العودة لصفوف ناديه الأسبق ريفر بليت الأرجنتني.

وأنضم ماسكيرانو لصفوف الفريق الصيني الموسم الماضي، قادمًا من صفوف برشلونة الإٍسباني.

ويجاور الأرجنتيني مواطنه، إيزيكيل لافيتيزي لاعب نابولي وباريس سان جيرمان الأسبق، وكذلك المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي.

وقال اللاعب لفوكس الأرجنتينية عن إمكانية عودته للأرجنتين: "لدي موسم في تعاقدي مع هيبي تشينا فورتين، عليّ الالتزام به، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في مستقبل".

وتابع عن حلمه بالعودة للريفر: "لا أريد الحدث عن شيء بوجه الخصوص، لأنه لا يستحق هذا، لا استطيع التحدث عن مستقبلي، لدي عقد ممتد في الصين، وبعد ذلك سأرى".

بالتأكيد لا أحد يرفض ريال مدريد أو برشلونة ولكن الأمر مُختلف بالنسبة لـ"جابريل باتيستوتا".



هناك أسباب دفعت النجم الأرجنتيني المُعتزللرفضه للانتقال إلى الميرينجي أثناء مسيرته. 🤷‍♂️

إليكم الأسباب التي ذكرها باتيجول👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وواصل لاعب ليفربول ووست هام الأسبق: "في يونيو أتممت الـ35، أريد أن أواصل اللعب، ولا أعرف إلى أين سأذهب، لا أريد أن أكون سجينًا لكلماتي، ريفر بليت نادي نموذجي، يمتلك لاعبين مهمين ولا أعرف ما هي قيمتي لدي النادى في الوقت الحالي".

وسيبدأ الموسم في الصين الأسبوع المقبل مباشرة، على أن ينتهي في نوفمبر المقبل، ويغيب هيبي تشينا عن المشاركة في دوري أبطال آسيا.