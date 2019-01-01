ماسكيرانو عن لوم ميسي: هم دائماً ما يبحثون عن أحد لانتقاده!

الأرجنتيني ينتقد المعاملة الظالمة لمواطنه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دافع خافيير ماسكيرانو قائد منتخب الأرجنتين السابق عن مواطنه وزميله السابق في برشلونة أيضاً ليونيل ميسي إثر الانتقادات الموجهة له على الصعيد الدولي.

وقال ماسكيرانو لتي واي سي سبورت:"هم دائماً ما يبحثون عن شخص لينتقدوه، لقد طالبوه بالعودة وحين عاد اعتبروه المشكلة، هو دائماً المشكلة"!

وأضاف:"أنا لست في موقعه، ولكن يمكنني تخيل أنه يجب أن يكون متعباً من ذلك، إنهم يتحدثون عن كيف سحب نفسه من مباراة فنزويلا، ولكنهم لم يقولوا شيئاً عن تدربه مع الفريق لـ10 أيام قبل مباراتي إسبانيا وإيطاليا (مارس 2018) قبل أن يعلم أنه لن يمكنه اللعب".

وأوضح:"هل تعلمون كم مرة سافر للولايات المتحدة قبل مباراة ودية وهو على علم بأنه قد لا يلعب فقط ليكون مع الفريق"؟

أما عما أشيع عن انقلاب بين اللاعبين ضد خورخي سامباولي مدرب الفريق في كأس العالم 2018، نفى ماسكيرانو الأمر قائلاً:"أمام نيجيريا توصلنا لاتفاق مع سامباولي لحل بعض الشكوك التي كانت لدينا على أرض الملعب. لقد كان هو دائماً المدرب، وهو من اتخذ القرارات".

يذكر أن ميسي خسر مع الأرجنتين نهائي كأس العالم 2014 ضد ألمانيا 1-0، ثم نهائي كوبا أمريكا مرتين عامي 2015 و2016 بركلات الترجيح، قبل أن يودع مونديال 2018 بالخسارة أمام البطل فرنسا في دور الـ16 بنتيجة 4-3.