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بطولة كوبا أمريكا

ماسكيرانو: المنتخب الأرجنتين ليس ملكًا لشخص بعينه وإيكاردي لا يستحق الفرصة

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SAEED KHAN/AFP/Getty Images
خافيير ماسكيرانو نجم منتخب الأرجنتين المعتزل دوليًا يؤكد أن إيكاردي لا يستحق فرصة مع الفريق بعد كل ما بدر منه.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماسكيرانو وأكد خلالها أن إيكاردي يقوم بأمور لا تتناسب مع التواجد في المنتخب الأرجنتيني.

وقال ماسكيرانو: "ماورو إيكاردي تناول الطعام على مائدتنا لكنه ينكر ذلك، لا يمكنني تحليل تصريحاته أو أخذ مقتطفات منها ضد نفسي".

وأضاف: "سألتموني إذا ما كنت قد رحبت به في المنتخب من قبل، وإجابتي هي أن المنتخب الأرجنتيني ليس ملكًا لشخص بعينه".

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وأكمل: "هؤلاء الذين لعبوا لفترات طويلة في المنتخب الأرجنتيني قاموا بذلك لأنهم كانوا يستحقون التواجد في كل مباراة لعبوها، ليس لأنهم لديهم سلطة ما".

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جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الأرجنتيني التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا بعد أسابيع في البرازيل.

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