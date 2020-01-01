ماسكيرانو: أتمنى عودة نيمار وميسي ليس في حاجة للبطولات مع الأرجنتين

خافيير ماسكيرانو النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة السابق يؤكد على رغبته في عودة نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الكتالوني.

أعرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب فريق برشلونة السابق عن أمله في عودة البرازيلي نيمار لصفوف النادي الكتالوني من باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية صحفية أدلى بها ماسكيرانو ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أنه كان يستمتع بتواجد الثلاثي نيمار وميسي وسواريز سويًا في كامب نو.

وتطرق ماسكيرانو خلال تصريحات للحديث عن ليونيل ميسي الذي وصفه بأفضل لاعب على الإطلاق، وأكد على عدم حاجته الفوز بالبطولات مع الأرجنتين لإثبات ذلك.

المزيد من الفرق

وقال ماسكيرانو: "أتمنى لو يعود نيمار لملعب كامب نو من جديد ليلعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز من جديد، سيكون ذلك في فائدة الفريق ومن أجلنا أيضًا فنحن نستمتع بمشاهدتهم عبر التلفاز".

بسبب كورونا ولاوتارو ونيمار - برشلونة يرفع راية بيع اللاعبين في سوق الانتقالات

وأضاف: "لقد شهدت أفضل سنوات مسيرتي الكروية في برشلونة داخل ملعب كامب نو، كلك لقد كانت السنوات الأفضل في تاريخ النادي".

وأردف: "لقد وصلت لبرشلونة في عمر الـ 26 وهو السن المناسب للاستمرار في التعمل وتقديم أفضل ما لدي، النادي منحني الفرصة وكنت محظوظ باللعب مع ميسي الاستثنائي".

وأكمل: "تواجد ميسي في فريقك يمنحك دائمًا الكثير من الضمانات لمواجهة المنافسة، هو الآن في حالة جيدة ليتواجد في كأس العالم المقبلة".

وأنهى تصريحاته: "لقد حقق جائزة الأفضل من جديد وهو بالفعل الأفضل بفارق كبير عن أقرب من خلفه ولا يوجد لاعب واحد نجح بنفس القدر من الاستمرارية، وهو ليس في حاجة للفوز ببطولة مع الأرجنتين ليثبت أنه الأفضل".

جدير بالذكر أن ماسكيرانو كان قد غادر برشلونة قبل عامين متوجهًا للدوري الصيني قبل أن ينضم لإستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني في يناير الماضي.