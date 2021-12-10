«ماستركارد» تمنحك الفرصة للالتقاء بلويس فيجو وكأس الأبطال في إسكبو 2020 دبي!

تواصل ماستركارد الإبهار بمفاجآتها التي لا تقدر بثمن خلال إكسبو 2020 دبي، حيث تقدم لعشاق الساحرة المستديرة فرصة للالتقاء بأحد أساطير كرة القدم، لويس فيجو، إلى جانب كأس يويفا دوري أبطال أوروبا.

وتقام فعالية «مفاجأة برايسلس» يوم الجمعة 10 ديسمبر في مكعب ماستركارد في إكسبو 2020 دبي، ويمكن لعشاق كرة القدم الانضمام إلى مسيرة هذا الكأس باتجاه مكعب ماستركارد، ولقاء اللاعب البرتغالي الشهير لويس فيجو، والتقاط الصور معه بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً في جلسة لقاء وترحيب.