مجموعة الزمالك - مازيمبي يمسك بصدارة المجموعة بالتعادل مع أول أغسطس

مازيمبي يتعادل مع أول أغسطس بهدف لمثله.

تعادل فريق نادي مازيمبي الكونغولي، مع مضيفه أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي وأول أغسطس في المجموعة التي تضم أيضًا الزمالك المصري وزيسكو الزامبي، حيث يلتقي الثنائي الأخير غدٍ السبت.

تقدم مازيمبي بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، في وقت مبكر، عن طريق اللاعب الزامبي رينفورد كالابا.

وتعادل فريق أول أغسطس سريعًا عن طريق مابولو في الدقيقة الثالثة عشر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وشهد الشوط الثاني من المباراة، أداء ممل من جانب الطرفين، حيث تبادلا الاستحواذ على الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مازيمبي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل أول أغسطس المركز الثالث بنقطتين، والزمالك في المركز الثاني بثلاث نقاط، وزيسكو أخيرًا بنقطة واحدة.

فوز الزمالك على زيسكو يرفع رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثاني، خلف مازيمبي المتصدر بسبع نقاط.