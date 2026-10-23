من أجل تعويض كفاراتسخيليا .. باريس سان جيرمان يستهدف نجم الجزائر

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يستعد باريس سان جيرمان، بحسب التقارير، لإبرام صفقة ضخمة في شهر يناير للتعاقد مع الموهبة الشابة في باير ليفركوزن إبراهيم مازا، بعدما تعرّض خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الركبة أنهت موسمه. ويواجه النادي الفرنسي منافسة شرسة للحصول على الدولي الجزائري الذي يحظى بتقييم عالٍ، في ظل بحث لويس إنريكي الملحّ عن بديل هجومي.

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إصابة قاسية تجبر باريس سان جيرمان على إعادة التفكير

تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة مع أنباء غياب كفاراتسخيليا عن المباريات المتبقية من الموسم الحالي. فقد تعرض الجناح الدولي الجورجي إلى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، ما أبعده على الفور لعدة أشهر. وتترك هذه الإصابة الخطيرة فراغاً كبيراً في منظومة إنريكي الهجومية.

ويعتمد مدرب باريس سان جيرمان بشكل كبير على المهاجم الديناميكي عندما تبلغ المواعيد المحلية والأوروبية مراحلها الأكثر حسماً. ونتيجة لذلك، بدأ المستشار الرياضي لويس كامبوس بالفعل في البحث بنشاط عن بديل عالي المستوى في سوق الانتقالات. ومن المتوقع تماماً أن ينفق النادي الباريسي بسخاء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير لتدعيم خط هجومه.

التركيز يتحول نحو نجم ليفركوزن

سارع باريس سان جيرمان إلى تحديد لاعب ليفركوزن الشاب مازا كهدف ذي أولوية في منتصف الموسم. ووفقاً لموقع Fichajes، فإن الدولي الجزائري البالغ من العمر 20 عاماً يتناسب تماماً مع المواصفات المحددة التي يبحث عنها إنريكي لإنقاذ مشوار الفريق.

طوّر مازا مهاراته في الأصل مع هيرتا برلين قبل أن يتألق على أعلى المستويات في ألمانيا. وقد لفتت مرونته التكتيكية المبهرة وقدراته الفنية انتباه فريق التعاقدات الباريسي بشكل كبير.

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سعر باهظ مقابل النجم الجزائري

قدّم المهاجم الشاب مستويات رائعة مع باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي. فقد سجّل بالفعل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات فقط في جميع المسابقات. ومع ذلك، فإن ضمان التعاقد مع هذا اللاعب المطلوب لن يكون بالتأكيد مسعى زهيد التكلفة بالنسبة للفريق الفرنسي. وتشير تقديرات القيمة إلى أن باريس سان جيرمان سيحتاج إلى تقديم عرض مبدئي لا يقل عن 50 مليون يورو لمجرد اختبار موقف ليفركوزن.

منافسة شرسة على الموهبة الجزائرية

من الواضح أن ليفركوزن لن يسمح برحيل ورقته الهجومية الثمينة دون معركة إدارية كبرى. فقد رفض النادي الألماني بالفعل وبسرعة محاولات انتقال سابقة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وآرسنال.

علاوة على ذلك، يخوض مسؤولو ليفركوزن حالياً مفاوضات نشطة بشأن عقد جديد مجزٍ لمازا. وهم يأملون بصدق أن تقنع زيادة كبيرة في الراتب صانع الألعاب بربط مستقبله على المدى الطويل، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2030.