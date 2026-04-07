ماريو بين: «لديه إحصائيات رائعة تؤهله للعودة إلى فينورد»

يستمتع ماريو بين بالتطور الذي يمر به جيفاي زكييل (21 عامًا). فقد اختار محلل ESPN لاعب خط الوسط في نادي أوتريخت ومنتخب هولندا للشباب ضمن تشكيلة الأسبوع التي يختارها لصالح صحيفة «دي تيليغراف».

لعب زكييل هذا الموسم 43 مباراة رسمية مع أوتريخت. وسجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح اللاعب المولود في روتردام أحد أعمدة منتخب هولندا للشباب. لعب زيكيل بالفعل عشر مباريات دولية للشباب مع هذا المنتخب.

يرى بين أن اللاعب الأيمن يتطور أسبوعًا بعد أسبوع. "يترك جيفي زكييل انطباعًا أفضل وأفضل لديّ. لقد تم إعارته من فينورد إلى سبارتا والآن إلى نادي أوتريخت."

"إنه ديناميكي، قوي في التعامل مع الكرة، ولديه عمق كبير في اللعب بدون الكرة. يتحسن أداؤه في المواجهات الدفاعية بشكل مستمر. سجل سبعة أهداف في الدوري الهولندي، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة. أرقام رائعة لخطوة العودة إلى فينورد"، كما يرى بين.

بعد انتهاء هذا الموسم، سيعود زكييل من حيث المبدأ إلى ملعب دي كويب. لديه عقد مع فينورد حتى منتصف عام 2028.

وفقًا لموقع Transfermarkt، تبلغ قيمة زكييل حاليًا 7 ملايين يورو. لعب حتى الآن ستة عشر مباراة مع فينورد، سجل خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.