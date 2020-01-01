"ماريو بالوتيلي سيكون مارادونا الخاص بفاسكو دي جاما"

فابيو كورديلا المدير الرياضي المنتظر لنادي فاسكو دي جاما يريد من بالوتيلي أن يكون مارادونا الخاص بهم.

أعرب فابيو كورديلا المدير الرياضي المنتظر لنادي فاسكو دي جاما في مشروع الرئيس المرشح ليفين سيانو على رغبته في إتمام صفقة ضم ماريو بالوتيلي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن بالوتيلي سيكون بمثابة مارادونا بالنسبة لجماهير النادي.

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وقال كورديلا: "هو سيحب أن يلعب في فاسكو دي جاما، لا تنسوا أن الفريق هو ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في العالم خلف ريال مدريد".

وأضاف: "لا أعتقد أن بالوتيلي في حاجة للقدوم لريو دي جانيرو من أجل القيام بالحماقات، أعتقد أنه وصل لمرحلة النضوج العقلي، هنا نحن مؤسسة ضد العنصرية، أتمنى أن ينتظرنا".

وأردف: "في الوقت الحالي وبشكل رسمي نحن لا نستطيع التوقيع مع أي لاعب، لكن هناك بعض الرسائل والعروض الدائرة، واتفقنا على بعضها وفقط يتبقى الإعلان الرسمي".

وأنهى تصريحاته: "أتمنى أن نستطيع التوقيع مع بالوتيلي في الـ 15 من شهر يناير، فنحن نحتاج للاعب مثل بالوتيلي، وهو في حاجة لفريق مثلنا، وبالنسبة لجماهيرنا سيكون مثل مارادونا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت اتفاق بالوتيلي مع الفريق البرازيلي، بعدما أصبح دون عقد احترافي في الأشهر الماضية.