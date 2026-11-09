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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images
زهيرة عادل

مارينو بوسيتش مَن ورط الأهلي .. كواليس موافقة الراقي على خوض كلاسيكو النصر في 20 نوفمبر

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بوكيه اعتمد قرار المدرب المهدد بالإقالة!

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سؤال واحد يتردد بقوة في الوسط الرياضي السعودي حاليًا .. "كيف وافق الأهلي والنصر على خوض كلاسيكو الجولة التاسعة في 20 من نوفمبر الجاري؟"، والإجابة الخاصة بقلعة الكؤوس كشفها الصحفي الأهلاوي فيصل زيد.

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ماذا حدث؟

أمس الإثنين، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين روزنامة دوري روشن من الجولة الـ13 وحتى الـ21، بجانب مؤجلات الجولة التاسعة، مستغلة الفراغ الذي أعقب قرار تأجيل كأس آسيا السعودية 2027 من يناير المقبل إلى ديسمبر 2028.

وبحسب المعلن، من المقرر أن يلتقي النصر بالأهلي في 20 من نوفمبر الجاري، حيث الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بدوري روشن.

هذا يعني – بنسبة كبيرة – أن فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي سيغيب عن الكلاسيكو، كونه ينافس على لقب الأفضل في آسيا 2026، فيما يقام الحفل في بانكوك في 19 من نوفمبر الجاري، أي قبل 24 ساعة فقط من مواجهة النصر.

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كواليس موافقة الأهلي

الاجتماع مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لاتفاق على الروزنامة المعدلة من دوري روشن بعد التأجيل، شهد حضور ممثلين عن الأهلي؛ هما عبدالله الضو؛ مدير العمليات التشغيلية في النادي، وأمير توفيق؛ مسؤول القطاع التجاري.

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وبحسب فيصل زيد فإن الأهلي اختار يوم الثاني من يناير 2027 موعدًا لكلاسيكو النصر، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

لكن رابطة الدوري السعودي أخطرت الضو وأمير توفيق بأن عليهم اختيار موعد بين 20 من نوفمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ومنحتهما 24 ساعة مهلة للرجوع لإدارة النادي الأهلي، لاختيار توقيت جديد.

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وأضاف زيد، عبر برنامج "روتانا سبورت": "الضو وتوفيق أخطرا فابريس بوكيه؛ الرئيس التنفيذي للأهلي، بما دار في اجتماع الرابطة، فكان قرار الأخير هو الرجوع للمدرب مارينو بوسيتش، لاختيار توقيت الكلاسيكو".

الإعلامي الرياضي تابع: "بوسيتش اختار يوم 20 نوفمبر لإقامة الكلاسيكو، وبوكيه اعتمد قراره".

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استياء فيصل زيد

في الإطار نفسه، أعرب فيصل زيد عن استيائه من إدارة الأهلي لملف موعد الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي 2026-27.

استياء زيد نابع من إرسال الأهلي لمسؤولي العمليات التشغيلية والقطاع التجاري، لمناقشة الرابطة في روزنامة الموسم، بجانب منح بوسيتش حرية القرار، في وقت من المحتمل به إقالته في أي وقت.

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بخلاف ذلك، أعرب زيد عن قلقه من تعرض مهاجم الراقي إيفان توني لإصابة قبل موعد الكلاسيكو، نظرًا لعدم وجود أي بديل له سواء فراس البريكان، الذي لن يحضر المباراة بالأساس، لارتباطه بحفل جوائز الاتحاد الآسيوي.

جدير بالذكر أن الراقي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الموسم الجاري من دوري روشن برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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