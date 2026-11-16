لم يعد هناك مفر أمام شركة الأهلي من رحيل المدرب مارينو بوسيتش، في ظل الضغط الجماهيري الكبير وبداية ظهور خلافات مع اللاعبين على السطح كذلك، فكشفت لنا صحيفة "الميدان الرياضي" عن الجديد في هذا الشأن.
ما القصة؟
جمهور الأهلي توقع أن تصدر شركة النادي خلال التوقف الدولي الحالي قرار بإقالة المدرب مارينو بوسيتش، في ظل تراجع الأداء والنتائج، لكن حتى وقتنا هذا، لم يحدث.
فيما كانت المفاجأة بنشوب خلاف بين بوسيتش ومدافع الراقي ريان حامد، خلال مران أول أمس الأحد، ما دفع الأول لنهاية الحصة التدريبية قبل موعدها.
من هنا زاد أكثر الضغط الجماهيري لمطالبة شركة النادي بسرعة رحيل المدرب، في ظل فقدانه السيطرة على لاعبيه واهتزاز الثقة بين الطرفين.
مدرب أوروبي في الطريق
الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الميدان الرياضي"، حيث أكدت أن شركة الأهلي أتمت اتفاقها مع مدرب أوروبي جديد، دون الكشف عن اسمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الجديد سيأتي بجهازه المساعد بالكامل لتولي مهام عمله بشكل رسمي في غضون شهر، أي مع حلول منتصف ديسمبر المقبل.
محلي قد يدير كلاسيكو النصر
على جانب آخر، أوضح الإعلامي عمار باحكيم أن هناك فكرة في الأهلي حاليًا، قد تؤول لرحيل بوسيتش قبل كلاسيكو النصر المرتقب في 20 من نوفمبر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2026-27.
بحسب باحكيم، فإن المدرب الوطني محمد مسعد مرشح خلافة بوسيتش مؤقتًا، لإدارة كلاسيكو العالمي، لكنه شدد على أنها مجرد فكرة حتى الآن.
ويزعم باحكيم أن رحيل بوسيتش قد اقترب بالفعل، عطفًا على قرار الرئيس التنفيذي للنادي فابريس بوكيه بتنصيب نفسه مديرًا رياضيًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع آخر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هدفها حسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن دون انتظار المدير الرياضي.
جدير بالذكر أن بوسيتش قاد الراقي الموسم الجاري في 18 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في اثنتين، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.
ويحتل الراقي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتلقي الهزيمة في أربعة لقاءات.
أما في النخبة الآسيوية، فتحل كتيبة مارينو بوسيتش المركز السادس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد ثماني نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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