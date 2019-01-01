ماريجا ينضم لقائمة الكبار الستة في دوري الأبطال

المالي ينضم لقائمة العظماء الستة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قاد المهاجم المالي، موسى ماريجا، بورتو البرتغالي لمعادلة روما الإيطالي في مجموع اللقاءين بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ويتقدم بورتو أمام جماهيره بهدفين مقابل هدف، ليعدل النتيجة عقب الخسارة 2-1 ذهاباً في إيطاليا.

وأصبح الدولي المالي ثاني لاعب أفريقي يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، منذ المغربي مراون الشماخ بقميص بوردو الفرنسي.

وجاءت أهدافه في شباك جلطة سراي التركي، ثم لوكومتيف موسكو الروسي ذهاباً وعودة، ثم شالكة الألماني وجلطة سراي التركي، وأخيراً روما الإيطالي، بعدما غاب عن لقاء الذهاب.

📊 القدّيس يشارك في مباراته رقم 60 في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال 🧤



ثلاث لاعبين فقط شاركوا أكثر منه 👇

🇵🇹 رونالدو بـ 76 مباراة

🇪🇸 إنييستا بـ 64 مباراة

🇦🇷 ميسي بـ 63 مباراة#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/XFYkOvrgyE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وأنضم المهاجم لقائمة تضم 6 لاعبين نجحوا في تطبيق الأمر ذاته أوروبياً، بعد كل من الهولندي رود فان نستلروي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، التركي بوراك يلماز، الأوروجويائي إيدنسون كافاني، والمغربي مروان الشماخ.

ويحتاج بورتو لهدف وحيد من أجل التأهل إلى الدور المقبل وإقصاء روما الإيطالي.