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دوري أبطال أوروبا

ماريجا ينضم لقائمة الكبار الستة في دوري الأبطال

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Getty Images
المالي ينضم لقائمة العظماء الستة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قاد المهاجم المالي، موسى ماريجا، بورتو البرتغالي لمعادلة روما الإيطالي في مجموع اللقاءين بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ويتقدم بورتو أمام جماهيره بهدفين مقابل هدف، ليعدل النتيجة عقب الخسارة 2-1 ذهاباً في إيطاليا.

وأصبح الدولي المالي ثاني لاعب أفريقي يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، منذ المغربي مراون الشماخ بقميص بوردو الفرنسي.

وجاءت أهدافه في شباك جلطة سراي التركي، ثم لوكومتيف موسكو الروسي ذهاباً وعودة، ثم شالكة الألماني وجلطة سراي التركي، وأخيراً روما الإيطالي، بعدما غاب عن لقاء الذهاب.

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وأنضم المهاجم لقائمة تضم 6 لاعبين نجحوا في تطبيق الأمر ذاته أوروبياً، بعد كل من الهولندي رود فان نستلروي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، التركي بوراك يلماز، الأوروجويائي إيدنسون كافاني، والمغربي مروان الشماخ.

ويحتاج بورتو لهدف وحيد من أجل التأهل إلى الدور المقبل وإقصاء روما الإيطالي.

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