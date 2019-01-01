ماريانو يرفض الرحيل عن ريال مدريد

اللاعب ماريانو دياز نجم فريق ريال مدريد يرفض الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف بالرغم من رغبة الفريق بالتخلص منه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يرفض اللاعب ماريانو دياز نجم فريق ريال مدريد الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث يسعى اللاعب للاستمرار مع النادي الملكي من أجل الحصول على فرصة وإثبات نفسه بشكل قوي مع الفريق.

ويملك ريال مدريد عرضًا بالفعل لمهاجمه ليغادر ملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف من قبل فريق موناكو الذي يشارك بالدوري الفرنسي.

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وأصبح من الواضح أن اللاعب ليس ضمن خطط فريق ريال مدريد للموسم الجديد بعدما رفض زيدان أن يستعين به خلال وديتي بايرن ميونخ وأرسنال.

وكان النادي الملكي قد أعلن اليوم عن رحيل داني سيبايوس بالفعل لصفوف فريق أرسنال على سبيل الإعارة، وهو واحد من الذين يسعى الفريق للتخلص منهم بجوار خاميس رودريجيز وجاريث بيل وخيسوس فاييخو وغيرهم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ضم اللاعب لوكا يوفيتش من صفوف آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف، كما قرر الإبقاء على كريم بنزيما، وهو ما يقلص فرص اللاعب ماريانو دياز في المشاركة بشكل واضح.