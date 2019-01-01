ماروتا ينفي التدخل لمنع رونالدو من الانتقال ليوفنتوس

تحدث أيضاً عن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

نفى بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، رفضه التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة عمله مع يوفنتوس.

ماروتا رحل عن يوفي بمنتصف هذا الموسم، منتقلاً إلى النيراتزوري، بعد مسيرة حافلة قضاها مع السيدة العجوز.

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يوفنتوس تعاقد الصيف الماضي مع رونالدو بـ100 مليون يورو، وسط تكهنات برفض ماروتا القيام بهذه الصفقة.

ورد الإداري المخضرم على تلك الأنباء قائلاً:"هذه قصة غير صحيحة، كمدير عام للنادي لم أقم بهذه الخطوة أبداً".

وأضاف:"وضعنا خطة أولى وثانية أمام أندريا أنييلي رئيس النادي، الرجل تعامل مع الموقف بذكاء وكانت لديه ثقة كبيرة في ضم رونالدو".

وتابع:"لم يكن لدي أي موقف معارض للصفقة، قضيت بعض الوقت لمعرفة رونالدو، فهو بطل عظيم ومثال يحتذى به للجميع".

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وعن رحيله:"توقعت أن يكون مستقبلي مختلفاً في تورينو، ولكنها الحياة تفرض عليك بعض التحديات والأهداف الجديدة".

وأما بخصوص أزمة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر:"الدبلوماسية أحد الصفات المعروفة عني، في إحدى المرات كان لدي إبن القذافي وأنطونيو كاسانو في فريق واحد، لذلك لدي خبرة في التعامل مع تلك الأمور.

واستكمل:"هناك بعض الأشياء التي نتناقش بها داخل النادي ولا يمكن الحديث عنها في وسائل الإعلام".

جدير بالذكر أن إيكاردي عاد لتدريبات إنتر هذا الأسبوع استعداداً لمواجهة لاتسيو، وذلك للمرة الأولى منذ سحب شارة قيادة إنتر منه في 13 فبراير الماضي.