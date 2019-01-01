ماروتا يعلنها: سننتهز أي فرصة في الميركاتو

المدير الرياضي لإنتر يوضح خطط النيراتزوري لسوق الانتقالات الشتوية

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن قائمة الفريق تقلصت بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين مما أضر بالفريق كثيرًا.

وكان إنتر قد عانى مؤخرًا من إصابة 8 لاعبين دفعة واحدة ما أدى إلى خسارة نقاط في الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وحول ذلك، قال ماروتا إن الفريق أصبح يحتاج إلى تعزيزات خلال سوق الانتقالات الشتوية من أجل الخروج من الموسم الحالي بالشكل المأمول.

وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين، الآن علينا أن ننتهز أي فرصة ممكنة في سوق الانتقالات الشتوية، علينا تعزيز الفريق من أجل الحفاظ على قدرتنا على المنافسة"

وتابع: "فخورون بلاعبي الأكاديمية وباللاعبين البدلاء الذين أظهروا مردودًا مميزًا في الأوقات الصعبة، ولكن الفريق يظل في حاجة للتعزيز"

وأردف: "لم يتغير موقفنا من ميركاتو يناير، الهدف ليس إصلاح الفريق، ولكن إضافة عناصر يمكنها تحسينه ورفع جودته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة"

وأكد: "الأشهر الستة الأولى مع كونتي كانت استثنائية وحققنا فيها خطوات عديدة للأمام، نريد مواصلة ذلك، نحن ندرك أن الفريق انخفض قليلًا ولكن ذلك لا يجب أن يقلل حظوظنا في المنافسة"

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يذكر أن إنتر سيعود لصدارة الدوري الإيطالي في حال فاز اليوم على ضيفه جنوى، وذلك بفارق الأهداف عن المتصدر المؤقت حاليًا يوفنتوس.