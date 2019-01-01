ماروتا يؤكد بقاء سباليتي الموسم المقبل في الانتر

رئيس إنتر ميلان يؤكد بقاء سباليتي الموسم المقبل

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان بيبي ماروتا عن أوضاع النادي الذي يحتل المركز الثالث ويقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وخرجت الكثير من الأخبار مؤخرًا تؤكد اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الموسم المقبل بعد أن بقى الموسم الحالي بدون وظيفة.

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وقال ماروتا في تصريحات ضمن حفلة كتاب: "سباليتي مرتبط معنا بعقد، وهو مستمر الموسم المقبل، نحن سعداء بالعمل سويًا".

يذكر أن سباليتي يدرب نادي انتر ميلان منذ عام 2017 ولديه عقد يمتد حتى عام 2021.