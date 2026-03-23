ماروتا: "مستقبلي؟ هذا ما أراه"

تحدث بيبي ماروتا خلال حفل تقديم كتاب «السياسة والفكر» للكاتب أليساندرو كاسارين. وفيما يلي كلمات رئيس نادي إنتر.









"كرة القدم هي مدرسة كبيرة للحياة، فيها الفوز والخسارة. عندما أصبحت مديراً، تحملت مسؤولية كبيرة. اليوم، يدور النقاش حول نتائج إنتر وميلان، متناسين المسؤوليات: يوجد داخل إنتر حوالي 700 فتاة وشاب، يقضون ساعات طويلة في ملاعبنا الرياضية. نحن نمثل مدرسة للتنشئة والحياة: في كرة القدم هناك انتقاء، واليوم قلة منهم ستصل إلى الاحتراف وعلينا أن نرافقهم في مسيرتهم نحو ذلك، ولكن أيضًا نحو الحياة".













"لا يدرك اللاعبون دائمًا أن الرياضة هي ظاهرة نمو وليست مجرد نتيجة. نحن مضطرون أيضًا إلى تنظيم دورات للآباء والأمهات، لكي نفهمهم أن الرياضة عنصر تربوي، ولا تتعلق فقط بالجانب البدني. يستخدم بعض الآباء طائرات بدون طيار لتصوير مباريات أبنائهم، ثم يعرضون لقطاتهم في المنزل. أشعر أنني أميل بشدة، حتى في المستقبل، إلى تقديم المساعدة: أنا في مرحلة من حياتي أعتبر فيها نفسي شخصًا محظوظًا، فقد حصلت على كل شيء وحققت كل أحلامي. يجب أن أرد الجميل: يمكنني القيام بذلك من خلال الاقتراب من عالم الشباب هذا، ومحاولة تقديم المساعدة. وبغض النظر عن موقفي السياسي، أعتبر نفسي مدربًا رياضيًا: أرى مستقبلي هناك".