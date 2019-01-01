ماروتا: متفائل بخصوص إيكاردي وسباليتي يقدم عملًا جيدًا

ماروتا يتحدث بشأن إيكاردي وسباليتي عقب خروج إنتر ميلان من الدوري الأوروبي على يد فرانكفورت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جيوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان إنه متفائل بما يخص قضية إيكاردي، وإن سباليتي يقدم عملًا جيدًا كمدرب للفريق.

وكان إنتر ميلان قد ودع مسابقات الدوري الأوروبي أمس الخميس من دور الستة عشر على يد أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي أعقاب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قال ماروتا إن سباليتي يعمل بشكل جيد ولا يوجد مبرر للحديث عن رحيله الآن.

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النجم البرتغالي سجل في شباك اياكس 7 اهداف في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل أهدافًا أكثر من ذلك في فريق آخر سوى يوفنتوس (فريقه الحالي) وبايرن ميونيخ ⭕️ pic.twitter.com/W4gtyTx4IN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "متفائل بالعمل الذي يتم من أجل حل مسألة إيكاردي، على الصحافة والجماهير أن يهدأوا فقط لأن الأمور تسير في اتجاه إيجابي"

وتابع: "لدينا مواجهة قوية أمام ميلان في الديربي بعد غد، يجب أن ننظر إلى المباريات المتبقية في الدوري من أجل إنهائه في أفضل مركز ممكن"

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الرابع في الوقت الحالي خلق ميلان صاحب المركز الثالث، لذا يعد الفوز بالديربي مهمًا من أجل المنافسة على المركز الثالث.