ماروتا: لدينا قضايا أخرى في الانتر بعيدًا عن إيكاردي

المدير التنفيذي لانتر ميلان يزيد الغموض حول أزمة إيكاردي

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض بيبي ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ميلان الحديث بوضوح عن أزمة نجم الفريق ماورو إيكاردي ومصير مشاركته في ديربي ميلانو الأسبوع المقبل.

يتغيب إيكاردي عن خوض التدريبات مع الفريق متحججًا بإصابته في الركبة.

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ولم يشارك المهاجم الأرجنتيني في المباريات منذ منتصف الشهر الماضي بعد سحب الشارة منه.

وصرح ماروتا لصحيفة سكاي سبورت الإيطالية: "الحياة تستمر مع الانتر سواء بإيكاردي أو بدونه، لدينا أشياء أخرى للحديث عنها في الفريق، نتعامل مع الأزمة بهدوء وأهداف الإدارة واللاعبين والنادي واحدة".

كما رفض إيكاردي الحديث عن مقاضاة إيكاردي وزوجته وقال: "سيؤشر هذا على فشلنا في التعامل مع الأزمة".

وعن حظوظ مشاركة إيكاردي في ديربي ميلانو: "لا أستطيع الحكم على جاهزيته البدنية، قرار مشاركته أم لا يعود لسباليتي".