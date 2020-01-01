ماروتا: إنتر سيجد بديلًا قوياً إذا رحل لاوتارو لبرشلونة

إنتر يخطط لصفقة كبيرة إذا رحل لاوتارو مارتينيز...

يأمل جوزيبي ماروتا ، الرئيس التنفيذي للإنتر ، في عدم دفع برشلونة للشرط الجزائي للاعب لاوتارو مارتينيز ، و يتعهد باستبدال المهاجم بنجم إذا غادر.

و ارتبط لاوتارو ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى عمالقة الدوري الإسباني ، حيث أفادت التقارير بأن إنتر يصر على أن شرط شراء الأرجنتيني الدولي قيمته 111 مليون يورو يجب دفعه.

وقال المدير التنفيذى للإنتر في حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "من الصعب تحديد مستقبل لاوتارو في هذه اللحظة ، أريد فقط أن أقول له أن يستمر في التركيز معنا ، هناك موسم يستأنف ، وهناك أهداف يجب تحقيقها".

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وتابع "ليست هناك رغبة في بيع لاوتارو. إنه شاب ، ولديه مستقبله الخاص وهو عنصر مهم لأنطونيو كونتي. ثم ، بالطبع ، هناك بند.

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وأضاف "أنا لا أعرف ما يفكر به برشلونة ، ربما لديهم أيضًا بدائل . آمل ألا يدفعوا البند. إذا غادر لاوتارو ، سيصل لاعب كبير.

ويريد إنتر أيضًا التوقيع مع إدينسون كافاني الذي ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

لكن ماروتا أكد إن صفقة كافاني ، الذي سجل سبعة أهداف في 22 مباراة هذا الموسم ، ما زالت بعيدة بعض الشيء.

حيث قال "إنها إحدى الفرص ، وتتم مراقبتها كلاعب كرة قدم منتهي الصلاحية، لكننا لم نتطرق إلى الأمر أبعد من ذلك: في الوقت الحالي هو بعيد جدًا عن إنتر".

يستعد أنطونيو كونتي حاليًا لتشكيل فريق إنتر لأول مباراة له بعد ثلاثة أشهر ، وسيواجه نابولي في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا المحددة في 13 يونيو.

يذكر أن النيراتزوري قد خسر مباراة الذهاب 1-0 قبل فترة وجيزة من تأجيل الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس ، وسيتم لعب مباراة الإياب خلف أبواب مغلقة في ملعب سان باولو.