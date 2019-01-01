ماروتا: كفاكم حديثًا عن إيكاردي

ماروتا يبدي استياءه من الأحاديث الصحفية المتكررة عن إيكاردي وقضيته مع إنتر ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أبدى جيوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان من كثيرة الأحاديث الصحفية والأسئلة حول قضية ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا.

وكان ماروتا قد قال بالإمس إن في النادي أمورًا أخرى تستحق الحديث عنها غير إيكاردي، ليعيد حديثه ومناشداته اليوم الإثنين مرة أخرى.

وقال ماروتا: "نستيقظ في السابعة صباحًا كل يوم نجد الأسئلة تدور حول إيكاردي ولا تنتهي حتى ننام، لا أعلم متى علينا أن نمارس عملنا بشكل طبيعي"

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "برنامج تيكي تاكا؟ لا أعلم ماذا قال ولا أهتم بمعرفة ما يدور فيه، في جميع الأحوال نحن لا نشاهده لأنه ليس من أولوياتنا كإدارة"

وتابع: "نتحدث مع واندا ومع إيكاردي، والأمور تسير على ما يرام، ونتحدث أيضًا مع سباليتي ومع اللاعبين في حال جد جديد، عدا ذلك لا يوجد أي أشياء إضافية عند إيكاردي تستحق الحديث عنها لكل هذه الفترة"

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد ابتعد عن تشكيل إنتر الأساسي منذ حوالي شهر ونصف، على خلفية الإصابة التي تحدث البعض عن أنها ادعاء ردًا منه على سحب شارة القيادة منه وإعطاءها لهاندانوفيتش.