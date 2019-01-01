ماروتا عن استبعاد إيكاردي: يحق للمدرب اختيار لاعبيه

نفى بيبي ماروتا مدير إنتر ميلان وجود أي جديد في أزمة المهاجم ماورو إيكاردي، مؤكداً أن المدرب لوتشيانو سباليتي هو من يملك حق اختيار لاعبيه.

جاء ذلك عقب أن فوجئ باولو نيكوليتي المحامي الذي كان يؤدي دور الوسيط لإيجاد اتفاق يقضي بعودة إيكاردي إلى التدريبات ونهاية الأزمة، باستبعاد اللاعب من قائمة مباراة لاتسيو.

وقال ماروتا في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا:"أنا أحترم نيكوليتي بشكل كبير لاحترافيته، ولكن لا يمكنك توقع أن يعرف محامياً من سيتم استدعاؤه للمباراة قبل الجميع".

وأضاف:"إيكاردي سيتم إعادته بشكل تدريجي، إنه دور صعب للغاية، ولكن المدرب يحق له اختيار لاعبيه، سواء في القائمة أو التشكيل".

وأوضح:"لا يمكن لأحد الشكوى حيال سباليتي، فهو يقوم بالأفضل لإنتر".

يذكر أن إيكاردي قد عاد للتدريبات لأول مرة منذ تجريده من شارة القيادة يوم 13 فبراير.