ماروتا: أتمنى بقاء لاوتارو ولكن لا يمكن توقع شيء

جيوسيبي ماروتا يتحدث عن مستقبل لاوتارو مارتينيز وميركاتو إنتر

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن الميركاتو الشتوي بالنسبة للنيراتزوري خارج إطارالتوقعات ولا يمكن التنبؤ بأي شيء يخصه.

وكان إنتر قد ارتبط بمفاوضات مع أرتورو فيدال ودي باول والعديد من الأسماء الأخرى، وسط محاولات من قبل إدارة النادي ومدربه إبعاد الحديث عن ما يخص الميركاتو.

وحول ذلك، قال جيوسيبي ماروتا إن الميركاتو بالنسبة لإنتر ما زال غامضًا حتى الآن، كما أنه لا يمكن الحديث عن الصفقات التي حسمها النادي لأنه لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

وأضاف: "لاوتارو مارتينيز لاعب كبير وجميعنا يتمنى بقاؤه في إنتر لفترة طويلة، هو كذلك سعيد هنا ويريد الاستمرار، هذا كل ما لدينا الآن"

وتابع: "إرادة اللاعب يجب أن تؤخذ في الاعتبار، فهم يختارون المكان الذي يريدون الذهاب إليه، لكن هذا الوقت لا يبدو مناسبًا للحديث عن التجديدات والعقود"

وأردف: "لوكاكو ولاوتارو مسؤلان عن 60% من أهداف إنتر هذا الموسم وثنائيتهما تتطور بمرور الوقت، كذلك وجود أنطونيو كونتي يساعد كثيرًا، هو شخص محفز وأنا أعرفه جيدًا، اللاعبون يستجيبون له بصورة مذهلة"

انتكاسة جديدة في وسط إنتر قبل مواجهة روما

يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بعد مرور 14 جولة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.