مارك نوبل ينضم إلى قائمة الأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء في تاريخ البريميرليج

خلف لامبارد وجيرارد وروني وأجويرو.. نجم ويست هام مارك نوبل خامس المسجلين لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح نجم ويست هام يونايتد مارك نوبل خامسًا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نوبل قد سجل ركلة جزاء لفريقه في شباك نادي هادرسفيلد تاون في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الركلة، ينضم مارك نوبل إلى أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء في تاريخ البريميرليج، حيث احتل المركز الخامس في القائمة.

⭕️ هكذا احتفل جيرارد في مثل هذا اليوم عام 2014.. هل تتذكر هذه المباراة؟ 👀 pic.twitter.com/7djbNOjUGb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

وسجل نوبل 23 ركلة جزاء، وهو نفس العدد الذي سجله نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، ولكن روني احتاج سنوات أكثر ليصل لهذا الرقم.

وفي المركز الثالث يأتي المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي والذي سجل 24 ركلة، بينما يحتل ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول المركز الثاني بتسجيله 32 هدفًا.

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وفي المركز الأول يأتي أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد والذي سجل 36 ركلة جزاء في مشواره في البريميرليج كأكثر المسجلين لها تاريخيًا.