"اضطررت أحيانًا إلى الشتم" .. تير شتيجن يعلق على منافسة نوير وحارس ألمانيا الأول مع كلوب!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

المدرب الوطني الجديد أعاد تشكيل منتخب ألمانيا من جديد، لكنه في المركز بين القائمين يعتمد على حارس متمرّس.

يتمتع مارك أندريه تير شتيجن بمكانة الحارس رقم واحد في مرمى المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب الوطني يورجن كلوب. وقال حارس أياكس أمستردام لصحيفة "سبورت بيلد" قبل مباراتي دوري الأمم، يوم الجمعة في صربيا، ويوم الاثنين أمام هولندا في برلين: "من المريح للغاية أن أشعر بهذه الثقة الممنوحة لي. هذا يُظهر لي أنني، عندما أكون جاهزًا بدنيًا، أمثّل قيمة مضافة للفريق".

وأضاف صاحب الـ34 عامًا: "لم نكن مؤخرًا مع المنتخب الألماني في أفضل فتراتنا، وعندها يطالب الكثيرون سريعًا: يجب أن نأتي بلاعبين جدد، على كل الشباب أن يدخلوا! من حيث المبدأ أرى ذلك أمرًا جيدًا وصحيحًا"، وتابع: "لكن ستأتي أيضًا لحظات صعبة، وعندها ستكون الخبرة مهمة".

IMAGO

وكان تير شتيجن قد وقف في مرمى ألمانيا خلال أول ظهور لكلوب أواخر سبتمبر في هولندا، للمرة الأولى منذ يونيو 2025، عند التعادل (1-1)، وبعد فترة طويلة من المعاناة.

إعلان إعلان

وغاب حارس برشلونة السابق عن كأس العالم في الصيف، فيما يُتوقع أن يظل محافظًا على مكانة الحارس رقم واحد، حيث تحدث تير شتيجن قائلًا "قبل البطولة، كان لديّ لفترة طويلة شعور بأن الوقت قد حان أخيرًا، كنت لأبذل حقًا كل شيء لأكون على أرض الملعب".

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية صربيا دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 ألمانيا شاهد

وأوضح أنه - في نهاية المطاف - "ينقصه" ببساطة شهر واحد، وأن الإدراك لم يأتِ فورًا بالطبع، لأنك بالطبع تأمل. لكنه قال إنه في النهاية يجب على المرء أن يكون صادقًا مع نفسه، فنسبة 90 إلى 95 بالمئة لا تكفي لكأس العالم، مضيفًا "لا يمكنك في النهاية أن تخوض المجازفة، من الناحية الصحية مرة، وكذلك احترامًا لزملائك في الفريق".

لم تكن السنوات الماضية، التي حظي فيها مانويل نوير دائمًا بالأفضلية، سهلة دائمًا على تير شتيجن، حتى وإن أثنى على منافسه بأرفع العبارات؛ فنوير "ربما يكون أحد أفضل الحراس على مر العصور. كما كان يتمتع بمكانة كبيرة في المنتخب، وعن حق أيضًا"، وقال تير شتيجن: "ومع ذلك أعتقد أن وجود قدر من المنافسة يدفع الحارس الذي يلعب إلى الأمام. هكذا كان الحال بيننا".

إعلان

وأكد تير شتيجن أن على المرء أن "يحترم" و"يتقبّل" أن المدربين الوطنيين كانوا يختارون نوير دائمًا، وأقرّ قائلًا: "هل اضطررت أحيانًا إلى كتم غضبي؟ هل اضطررت أحيانًا إلى الشتم دون أن يسمعني أحد؟ بالتأكيد! كانت هناك أيضًا لحظات فكّرت فيها أنني ربما كنت أستحق الفرصة أكثر".

وكان مارك تير شتيجن قد رحل إلى أياكس، على سبيل الإعارة من برشلونة، خلال موسم 2026-2027، فيما شارك مع العملاق الهولندي في 16 مباراة حتى الآن، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أربع مباريات، بينما استقبل 22 هدفًا.