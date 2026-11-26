عاش العملاق الهولندي أياكس أمستردام ليلة سعيدة، مساء اليوم الخميس؛ وذلك عندما استضاف نادي ثون السويسري، على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

أياكس فاز (4-0) ضد ضيفه ثون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذا الفوز أوصل العملاق الهولندي إلى نقطته التاسعة، من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة فقط؛ محتلًا "المركز الرابع" في جدول الترتيب، بشكل مؤقت.

أما فريق ثون الأول لكرة القدم؛ فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط لا غير، في "المركز السابع والعشرين" بجدول الترتيب.

تير شتيجن.. الحارس المشاكس في نزهة!

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لم يتعرض الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي أياكس أمستردام، لـ"اختبارات كبيرة" ضد فريق ثون؛ وذلك في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

واقتصر ظهور شتيجن في مباراة أياكس وثون "الأوروبية"، على 3 لقطات مثيرة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

* اللقطة الأولى: بداية هجمة الهدف الثاني لأياكس؛ عندما مرر كرة سريعة بيده إلى المنطقة الفارغة في منتصف الملعب، لتنتهي داخل شباك ثون عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو.

* اللقطة الثانية: الدخول في مناوشات مع نجم ثون نسيم زوكيت؛ بل إنه جذبه بطريقة غريبة من ملابسه، وأسقطه على أرضية الملعب.

* اللقطة الثالثة: كاد أن يعتدي على نجم ثون فوركان دورسون، بعد أن وجه الأخير ضربة إليه بيده؛ إلا أن حكم المباراة تدخل، وسيطر على الموقف.

وبخلاف ذلك؛ لا يوجد ما يذكر بخصوص الحارس الألماني المخضرم، في هذه المباراة الأوروبية المهمة للعملاق الهولندي.

ليلة مغربية.. أهلًا بـ"موهبة الأسود" الجديدة!

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في الوقت الذي لم يُختبر فيه شتيجن كثيرًا؛ كانت مباراة أياكس أمستردام وثون بعنوان تألق الكتيبة المغربية، في ليلة الخميس الأوروبية.

نعم.. الثنائي المغربي عبدالله وزان وريان بونيدا، أبدعا ضد الفريق السويسري؛ وذلك على النحو التالي:

* وزان: صنع هدف أياكس الثاني.

* بونيدا: سجل الهدفين الأول والثالث.

ووزان انفرد بحارس ثون، في الهجمة التي بدأها تير شتيجن من الخلف؛ ولكنه فضل التمرير إلى ماركوس ليوناردو الذي كان يقف وحيدًا، لضمان تسجيل الهدف.

أما بونيدا الذي مثّل الفئات السنية لبلجيكا، قبل أن ينضم إلى منتخب المغرب الأول لكرة القدم في العام الحالي؛ فقد أكد أن "أسود الأطلس" حصلوا على موهبة جديدة، قادمة بقوة.

وبعيدًا عن هدفيه؛ أبدع بونيدا "20 سنة" في التحرك وصناعة الفرص لزملائه، حيث كان يقرأ الملعب بشكل جيد للغاية، في مركز صناعة اللعب.

وأساسًا.. هذه المرة الأولى التي يسجل فيها النجم المغربي الشاب هدفين، خلال مسيرته الاحترافية مع فريق أياكس أمستردام الأول لكرة القدم؛ بينما جاء "الثاني" بطريقة رائعة للغاية، من ركلة حرة خارج منطقة الـ18.

ماركوس ليوناردو.. لاعب مخادع ضد ثون!

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وأخيرًا.. البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم عملاق الرياض الهلال سابقًا وأياكس أمستردام حاليًا، لم يقدم مستوى كبيرًا ضد ثون؛ ورغم ذلك خرج بهدف، وتمرير حاسمة أخرى.

الهدف الذي سجله ليوناردو في شباك الفريق السويسري، مساء اليوم الخميس؛ جاء بفضل المغربي المتألق عبدالله وزان، كما ذكرنا.

بينما التمريرة الحاسمة للبرازيلي؛ فجاءت في أجمل لقطات المباراة، وذلك بهدف النجم الهولندي ستيفن بيرغويس.

بيرغويس لعب تمريرة ثنائية بينه وليوناردو؛ قبل أن يقوم بتسديد الكرة ساقطة فوق حارس ثون، معلنًا عن الهدف الرابع للعملاق الهولندي.

وبالتالي.. فإن ماركوس ليوناردو عاش ليلة رائعة "رقميًا"؛ ولكنها كانت خادعة، لأن اللاعب لم يقدم مستوى كبيرًا من الأساس.