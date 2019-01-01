ماركينيوس: لعبنا أسوأ 4 مباريات مع باريس سان جيرمان

تعرف على تصريحات ماركينيوس بعد الخسارة من مونبيليه بنتيجة 3-2

أكد ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، أنّ فريقه قدّم أسوأ أداء له في المباريات الأخيرة مشددًا على ضرورة التحسن وتقديم الأفضل في مباراة نيس المقبلة.

باريس سان جيرمان خسر من مونبيليه بنتيجة 3-2 بعد خسارة نهائي كأس فرنسا أمام رين.

وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية: "هناك تراجع واضح على المستوى الذهني ونمر بظروف صعبة للغاية ورغم أننا حسمنا الدوري لكن الأداء في المباريات الأخيرة كان سيئًا للغاية".

وتابع: "علينا تصحيح الأمور في الفترة الأخيرة. الجميع في غرفة الملابس يرغب في الخروج من هذه الحالة وتقديم مستويات أفضل ونتحد في الظروف الصعبة".

اللاعب البرازيلي أشار إلى أنّ اللاعبين يعرفون قيمة النادي والمسئولية الملقاة على عاتقهم ولذلك سوف يتعاملون مع الضغط بأفضل صورة لأجل الخروج من سلسلة النتائج المخيبة.

وأردف: "الموسم الحالي انتهى بالنسبة لنا وعلينا التركيز على إعداد أنفسنا للموسم المقبل واستغلال المباريات المتبقية لتقييم وضع الفريق وتحسين الشكل العام".

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واختتم: "علينا تغيير عقلية الفريق، لا يمكن أن نلعب 4 مباريات بهذا المستوى السيء. نحن أبطال الدوري وعلينا إظهار ذلك في الميدان".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان خسر 7 مباريات في الموسم الجاري بجميع البطولات وهو أسوأ سجل للفريق منذ تولي ناصر الخليفي رئاسة النادي.