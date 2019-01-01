ماركينيوس: سعداء بوجود توخيل ونتمنى استمراره

النجم البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان يؤكد أن الفريق كاملًا سعيد بوجود المدرب الألماني توماس توخيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البرازيلي ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بوجود المدرب الألماني توماس توخيل في منصب المدير الفني للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "لو باريسيان" وأعرب خلالها عن أمله في استمرار توخيل في منصبه لأطول وقت ممكن.

تقارير| باريس سان جيرمان أجرى مفاوضات مع مورينيوhttps://t.co/KmcnMCRagU — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣١ مارس ٢٠١٩

وقال ماركينيوس: "الجميع هنا سعيد بوجود توخيل وبالعمل الذي يقدمه للفريق، أقول ذلك نيابة عن الجميع في الفريق، وبناءً على ما قدمه لنا".

وأضاف: "هو مدرب ذكي للغاية ويجعل الأجواء في غرفة الملابس إيجابية، ونحن نسير بشكل جيد تحت قيادته هذا العام".

تقارير| كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

وأكمل: "أتمنى أن نستفيد من استمراره مع الفريق ومن فلسفته خلال السنوات المقبلة، نريد أن نقوم بأمور جميلة من أجل الجماهير معه".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان اقترب من حسم الدوري الفرنسي بالفعل رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام فريق مانشستر يونايتد.