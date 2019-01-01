ماركينيوس: ساعة مجد باريس سان جيرمان قادمة

النجم البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان يؤكد أن فريقه قادر على العودة من هزيمة الأمس أمام مانشستر يونايتد بشكل أقوى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي ماركينيوس نجم دفاع فريق باريس سان جيرمان أنه واثق في قدرة الفريق على التعافي من هزيمة الأمس أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام" وأكد خلالها أن فريقه قادر على تخطي ما مر به.

وكتب ماركينيوس: “أعلم أن الكلمات لن تخفف من ألم محبي الفريق، وكل من تعرض لخيبة الأمل الكبيرة التي حظينا بها جميعًا مساء الأمس".

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وأضاف: "الجميع سيقول أننا نتحدث بنفس الأعذار ونقول نفس الكلمات في كل مرة، لكن علينا أن نكون معًا محتدين وأقوياء من أجل باريس سان جيرمان".

واختتم رسالته: "نحن رجال وآباء لعائلات ونعلم أننا فشلنا من جديد، لا يوجد ذرة شك في مدى احترامنا لهذا النادي أو لشخصيتنا، نمر بوقت صعب لكن المجد سيأتي".

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام مانشستر يونايتد وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي.