ماركينيوس: دعونا ننتظر مستقبل ميسي، وعلينا التحضر لمواجهة قوية ضد برشلونة

ماركينيوس نجم فريق باريس سان جيرمان يترك الأمور مفتوحة أمام ميسي للانضمام لفريقه، ويتحدث عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أكد البرازيلي ماركينيوس نجم فريق باريس سان جيرمانأن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة دائمًا ما كانت ممتعة بالنسبة له سواء على مستوى المنتخب أو الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب على هامش قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروباالتي أقيمت مساء الأمس وتحدث خلالها عن مستقبل ميسي وإمكانية الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

وقال ماركينيوس: "سنرى ما الذي سيحدث، كثيرًا ما كنت خصم ميسي في المنتخب أو في النادي، وهو لاعب عظيم بكل تأكيد".

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وأضاف: "نحن نعلم ما الذي هو قادر على القيام به، لكن دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في مستقبله".

وأكمل عن المباراة: "هي مواجهة عظيمة لأتواجد فيها بكل تأكيد، برشلونة خصم عظيم ومواجهتهم تعد تحديًا عظيمًا".

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وأردف: "نتوقع أن تكون مواجهة كبير سيقاتل فيها الجميع على الفوز، لذلك علينا أن نتحضر لتلك المباراة بشكل جيد، لقد شاهدنا القرعة وتوقعنا أن نواجه أي خصم".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب سيقام في كامب نو بالـ 16 من فبراير على أن تقام مواجهة العودة في باريس بالعاشر من مارس.