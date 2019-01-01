ماركينوس: الهزيمة من ديجون ستكون درساً للمباريات الصعبة القادمة

باريس سقط بشكل مفاجئ اليوم أمام متذيل ترتيب الدوري الفرنسي

شدد ماركينوس لاعب باريس سان جيرمان، على أهمية التعلم من مباراة فريقه أمام ديجون واعتباراها درساً مهماً للمباريات القادمة الصعبة.

وخسر باريس سان جيرمان، بهدفين لهدف من ديجون في افتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وقال ماركينوس في تصريحات عقبت اللقاء: "هذا خطأنا، كنا نفتقد الكثير من الأمور اليوم، علينا أن نحسن من أنفسنا في المباريات التالية".

وواصل: "فريقهم لديه إمكانيات عالية، لقد لعبوا بجدية، ينبغي أن نتعلم من مباراة اليوم ونبذل الكثير من المجهود".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا أن نبقى معاً ولا نلعب بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، المباريات القادمة صعبة ومهمة لنا".

ويتصدر باريس جدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ديجون المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.