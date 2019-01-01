ماركيزيو يطالب يوفنتوس باستعادة بول بوجبا

ماركيزيو يرى أن نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا هو المثالي لحل معضلة وسط ملعب يوفنتوس لدى أليجري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى نجم وسط الميدان الإيطالي كلاوديو ماركيزيو أن نجم نادي مانشستر يونايتد بول بوجبا هو اللاعب المثالي لحل أزمة وسط الملعب لدى يوفنتوس.

وكان بوجبا قد طالب بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية، وذلك حسب عدد من المصادر الصحفية الإنجليزية.

وتوقعت هذه المصادر أن يكون ريال مدريد هو وجهة بوجبا المقبلة خاصة بعدما أبدى زين الدين زيدان رغبته في ضم اللاعب لصفوف النادي الملكي.

وبخصوص ذلك، قال كلاوديو ماركيزيو إن تدخل يوفنتوس في صفقة بول بوجبا ضروري في حال تم تأكيد رحيل النجم الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "بوجبا كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس في وقت لم يكن فيه أي حديث عن وجود مشاكل في وسط ملعب الفريق، المشاكل بدأت بعد رحيله"

وتابع: "قرأت في العديد من الصحف بعض الأسماء التي تضعها إدارة يوفنتوس من أجل تعزيز وسط الملعب، لا أرى أن أحدهم أفضل من بوجبا"

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن كلاوديو ماركيزيو كان قد رحل عن صفوف نادي يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة في اتجاه زينيت سان بيترسبورج الروسي.