ماركيزيو يرفض الانضمام إلى جيرارد

نجم يوفنتوس السابق قريب من موناكو..

أكدت تقارير صحفية رفض كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق الانتقال إلى جلاسجو رينجرز الاسكتلندي.

جاء ذلك بحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، والتي أكدت رفض اللاعب الرحيل إلى النادي الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

في الوقت ذاته تؤد الصحيفة أن ماركيزيو -33 عاماً- قريب للغاية من الاتجاه صوب موناكو الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب قد اضطر للجلوس بلا عقد بعد نهاية تعاقده مع زينيت سان بطرسبرج الروسي.

يذكر أن ماركيزيو الذي خضع لجراحة في الركبة شهر ابريل الماضي، قد أكد أنه لن يلعب لاي أندية إيطالية احتراماً ليوفنتوس.