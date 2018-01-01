ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

خسر نهائي 2015 و2017 فهل يعود يوفنتوس لنسخة 2019.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الإيطالي، كلاوديو ماركيزيو عن تطور يوفنتوس والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تجربته في الأراضي الروسية مع زينيت سان بطرسبرج.

وجاء حديث اللاعب لصحفية "ستامبا" الإيطالية والتي أجرت حوارًا مع متوسط ميدان يوفنتوس السابق.

وعن سبب تسميته بالأمير: "لقد ألتحق بي الاسم في روسيا، وأنا أحب هذا، اعتقد أن السبب في ذلك الاسم بالزاريتي، بأنني أدخل الملعب مرتديًا بدلة وربطة عنق".

وغادر ماركيزيو الصيف الماضي يوفنتوس، الذي تدرج في صفوفه ليلتحق بصفوف الفريق الروسي بعقد انتقال حر.

وحول تطور الدوري الإيطالي: "التطور ضخم، ويذهب لأبعد بسبب عامل انتقال رونالدو، نابولي ينمو بشكل أكبر، روما أثبت شخصيته رغم النتائج، وإنتر يبحث عن الاستمرارية".

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وعن فريق السابق، يوفنتوس وتطور علامته: "المنافسين ينضجون لأن يوفنتوس سبقهم منذ سنوات، لديهم ملعبهم، العلامة التجارية تتحدث عن نفسه، مثل فريق نيويورط يانكي، من أجل الوصول لذلك المستوى وأعلى تحتاج للأفكار".

ردًا على عدم الرضا بسبب الرحيل قبل مجاورة رونالدو: "لقد تحدث معي ولدي، أبي أنت سترحل ورونالدو سيأتي، الجميع يعامل رونالدو كنجم هوليودي، أنه يمتص الضغوط في المباراة بشكل لم أراه".

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضيف عن فرص السيد العجوز في الفوز: "هناك اهتمام من أجل الفوز بالمسابقة، هل سيكون هناك ندم حال فشل يوفنتوس في الفوز بها هذا العام، ربما أكون متأسفًا لكنني مشجع ليوفنتوس، لكنني فزت بالعديد من الألقاب ولا يوجد ندم".

وتذكر الإيطالي مواجهتي نهائي 2015 و2017 أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب: "أمام ريال مدريد نقصنا التركيز والإصرار على العودة بعد التعادل لكننا سقطنا، أما أمام برشلونة القصة نفسها، داني ألفيش قال لي ولبارزالي أنهم كانوا خائفين من الخسارة منا بتلك المباراة".

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واختتم عن ندم اللاعب البالغ 32 عاماً بالرحيل عن صفوف البيانكونيري: "لقد أعطيت كل ما لدي في تورينو، بدأت كل المواسم في نفس البيئة، مع نفس الأشخاص الأمر يكون صعب، التطور في نادي واحد صعب".

وخاض ماركيزيو 14 مباراة بقميص زينيت الروسي الموسم الحالي، نجح في تسجيل هدفين فقط جاءا في الدوري.