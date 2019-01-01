ماركيزيو يختار وجهته المقبلة

تجربة جديدة لنجم يوفي السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت عدة مصادر إيطالية وفرنسية أن كلاوديو ماركيزيو، النجم الإيطالي، في طريقه للانتقال لصفوف موناكو.

ماركيزيو أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع زينيت الروسي، والذي لعب معه لمدة موسم وحيد فقط بعد ترك يوفنتوس.

ماركيزيو وبن عرفة ونجوم متاحون مجاناً بعد إغلاق الميركاتو

وأوضحت "سبورت إيطاليا" وعدة مصادر أن ماركيزيو وقع عقداً مع فريق الإمارة الفرنسي لمدة عام وحيد.

وارتبط ماركيزيو بعدة أندية إيطالية مثل بريشيا وسامبدوريا، بالإضافة للحديث عن عرض من فلامينجو البرازيلي.

ويعاني موناكو في بداية الموسم الجديد، إذ لم يحقق أي انتصار وجمع فقط نقطتين من أصل أربع جولات.